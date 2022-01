Team India, New Test Captain: कौन बनेगा नया टेस्ट कप्तान? पूर्व भारतीय कैप्टन ने सुझाया इस खिलाड़ी का नाम

Team India, New Test Captain: स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने कुछ दिन पहले टेस्ट कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था. कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद अब भारतीय टीम को इस फॉर्मेट में नए कप्तान की तलाश है. रोहित शर्मा, केएल राहुल और ऋषभ पंत टेस्ट कैप्टन की रेस में सबसे आगे हैं.

अब पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टेस्ट कप्तानी को लेकर अपनी राय व्यक्त की है. अजहरुद्दीन का मानना है कि रोहित शर्मा टेस्ट कप्तानी के लिए परफेक्ट होंगे. अजहरुद्दीन ने ट्वीट किया, 'मेरी राय में रोहित शर्मा टीम का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं.'

रोहित शर्मा हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते मौजूदा साउथ अफ्रीकी दौरे से बाहर हो गए थे. रोहित की गैरमौजूदगी में केएल राहुल वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं. हालांकि, केएल राहुल अपनी कप्तानी का जलवा नहीं दिखा पाए और पहले दो मुकाबलों में भारत टीम को हार झेलनी पड़ी है.

