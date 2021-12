BBL में मिचेल मार्श का तूफान, पहले ही मुकाबले में जड़ दिया ताबड़तोड़ शतक

ऑस्ट्रेलिया में जारी टी20 टूर्नामेंट बिग बैश लीग (BBL) में गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच काफी शानदार जंग देखने को मिल रही है. इस सीजन में अपना पहला ही मैच खेलने उतरने मिचेल मार्श ने अपनी पारी से विपक्षी टीम को चारों खाने चित कर दिया. पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए खेलते हुए मार्श ने ताबड़तोड़ शतक जड़ा और टीम को होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 53 रनों से जीत दिलाई.

होबार्ट में खेले गए इस मुकाबले में पर्थ टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 182 रन बनाए. इसमें मिचेल मार्श ने नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 100 रनों की पारी खेली. मार्श ने अपनी पारी में 60 गेंदें खेलीं, जिसमें 5 छक्के और 6 चौके जमाए. उनका स्ट्राइक रेट 166.66 का रहा.

मार्श को 'प्लेयर ऑफ द मैच' मिला

मैच में मिचेल मार्श ने दो शानदार कैच भी लपके. इस शानदार प्रदर्शन के चलते मिचेल को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. 183 रनax के टारगेट के जवाब में होबार्ट टीम 19 ओवरax में 129 रनax पर ही सिमट गई और मैच 53 रन से गंवा दिया. पर्थ के लिए गेंदबाजी में टायमल मिल्स ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके. एश्टन एगर और एंड्र्यू टाई ने 2-2 सफलता हासिल की.

Century for Mitchell Marsh in Big Bash League. He's in great form since early 2021.#BBL11 pic.twitter.com/37gyGQ5GjP