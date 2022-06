Eoin Morgan Retirement: 'सहवाग की तरह तोड़फोड़ है ये प्लेयर, बनेगा इंग्लैंड का अगला कप्तान', माइकल वॉन का बड़ा बयान

Eoin Morgan Retirement: इंग्लैंड क्रिकेट टीम (वनडे-टी20) के कप्तान ओएन मोर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. इससे पहले ही मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का खुलासा कर दिया गया था. ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अपनी टीम और कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के बाद से ही यह चर्चा जोरों पर चल रही थी कि आखिर मोर्गन के बाद इंग्लिश टीम की कप्तानी कौन संभालेगा? ऐसे में टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स और ओपनर जोस बटलर का नाम चल रहा है. इसी बीच माइकल वॉन ने भी बयान दिया है.

कप्तान में जिस चीज की जरूरत, बटलर में वह सब है: वॉन

वॉन ने जोस बटलर कप्तानी मटेरियल हैं. उनमें कप्तानी वाला दिमाग और कूल माइंड भी है. माइकल वॉन ने कहा कि बटलर ओपनिंग करते हैं और वह पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग की तरह तोड़फोड़ करने वाली बैटिंग करने में सक्षम हैं. वह किसी भी विपक्षी टीम पर कहर बनकर टूट सकते हैं.

माइकल वॉन ने कहा, 'मेरे हिसाब से इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है कि जोस बटलर ही अगले कप्तान होंगे. वह दुनिया में व्हॉइट बॉल क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर हैं. उनमें स्मार्ट क्रिकेटिंग ब्रेन और वह कूल माइंड भी है, जिसकी जरूरत (कप्तान के लिए) होती है. बटलर का व्यक्तित्व मोर्गन की तरह नहीं है. मगर एक बात में बटलर को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है कि एक-दो मैच अपने हिसाब से ना हों, तो घबराएं नहीं.'

