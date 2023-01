Michael Clarke: गर्लफ्रेंड संग सरेआम लड़ाई पड़ी भारी, माइकल क्लार्क पर पुलिस ने लगाया जुर्माना!

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क इन दिनों सुर्खियों में हैं, ये वजह क्रिकेट या कमेंट्री नहीं है बल्कि गर्लफ्रेंड संग सरेआम हुई लड़ाई को लेकर है. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें माइकल क्लार्क की गर्लफ्रेंड जेड उन्हें सरेआम चांटा मार रही हैं. दोनों के बीच एक विवाद हुआ था, इस विवाद को लेकर पुलिस ने जांच की थी.



फॉक्स स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्वींसलैंड पुलिस द्वारा माइकल क्लार्क और उनकी गर्लफ्रेंड पर भारी जुर्माना लगाया गया है. पब्लिक प्लेस में हंगामा करने और माहौल बिगाड़ने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है.



Watch the shocking moment Michael Clarke squared off with Karl Stefanovic over wild cheating allegations.



See what happens next ➡️ https://t.co/Mn8liWB1LM pic.twitter.com/Z4gzCTuj3y