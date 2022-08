MI Capetown: अफ्रीकी लीग में मचेगा तूफान, MI केपटाउन ने इन 5 प्लेयर्स को किया साइन

इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर साउथ अफ्रीका लीग में टी-20 लीग की शुरुआत हो रही है. मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज ने यहां पर अपनी टीम MI Capetown के लिए खिलाड़ियों को साइन करना शुरू कर दिया है. MI केपटाउन ने अभी पांच बड़े सितारों को साइन किया है, जिसमें अफगानिस्तान के स्टार प्लेयर राशिद खान भी हैं.

एमआई केपटाउन ने ऐलान किया कि शुरुआत में हमारी टीम ने पांच खिलाड़ियों को साइन किया है, इसमें राशिद खान, लियाम लिविंगस्टोन, सैम कुरेन, कगिसो रबाडा और डेवाल्ड ब्रेविस शामिल हैं. इन पांच खिलाड़ियों मे दो अफ्रीकी खिलाड़ी हैं, दो इंग्लैंड के और एक अफगानी प्लेयर हैं.

इस लीग के नियम के मुताबिक, ऑक्शन से पहले हर टीम को पांच खिलाड़ियों को साइन करने का मौका मिलेगा. इनमें तीन इंटरनेशनल प्लेयर, एक साउथ अफ्रीकी प्लेयर और अनकैप्ड अफ्रीकी प्लेयर को साइन किया जाएगा.

2️⃣ 🇿🇦 | 2️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | 1️⃣ 🇦🇫



Read more on our first group of players joining @MICapeTown - https://t.co/68DXpU0DNp#OneFamily #MIcapetown @OfficialCSA pic.twitter.com/Ht9f5XgeOy