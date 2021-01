Video: लाबुशेन ने रोहित का भटकाया ध्यान, पूछा- इतने दिन क्वारनटीन में क्या किया?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के दूसरे दिन दोनों टीमों का पलड़ा लगभग बराबरी पर रहा. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़कर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई.

इस दौरान मैदान पर फील्डिंग कर रहे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने रोहित और गिल से मजेदार सवाल पूछे. बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स स्लेजिंग करने में माहिर होते हैं, जिससे वह विपक्षी खिलाड़ियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं.

भारतीय पारी के तीसरे ओवर में मिशेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे. स्टार्क की चौथी गेंद को डिफेंड करने के बाद युवा बल्लेबाज शुभमन गिल से शॉर्ट लेग पर खड़े मार्नस लाबुशेन ने पूछा, 'आपका फेवरेट प्लेयर कौन है?'

इसके जवाब में शुभमन गिल ने कहा, 'आपको मैच के बाद इस सवाल का जवाब दूंगा.' गिल के इस जवाब से लाबुशेन संतुष्ट नहीं दिखे. उन्होंने कहा, 'क्या वह सचिन तेंदुलकर हैं या आपको विराट कोहली लगता है.'

