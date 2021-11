Mahmudullah retirement: PAK के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेश को झटका, स्टार प्लेयर महमूदुल्लाह ने लिया संन्यास

Mahmudullah retirement: पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है. बांग्लादेश टीम के स्टार ऑलराउंडर महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है.



हालांकि, महमुदुल्लाह वनडे और टी-20 के फॉर्मेट में बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट 26 नवंबर से खेला जाना है.

महमूदुल्लाह ने टी-20 विश्व कप में बांग्लादेश टीम की कमान भी संभाली थी. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश सुपर-12 के अपने सभी मुकाबले हारा था.

महमूदुल्लाह के टेस्ट करियर की शुरुआत वेस्टइंडीज के खिलाफ 2009 में हुई थी. इस सीरीज से ठीक पहले वेस्टइंडीज टीम के कई सीनियर खिलाड़ी बोर्ड के खिलाफ हड़ताल पर चले गए थे और वेस्टइंडीज को एक युवा टीम के साथ मैदान पर उतरना पड़ा था. बांग्लादेश टीम ने इस सीरीज में 2-0 से जीतकर इस फॉर्मेट में अपनी पहली विदेशी सीरीज जीती थी.

.@Mahmudullah30 has announced his retirement from Test cricket. He scored 2914 runs at an average of 33.49 and took 43 wickets in 50 Tests.



He has also captained Bangladesh in six Test matches.#ThankYouMahmudullah pic.twitter.com/i8W2lifWfb