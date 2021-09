श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास

श्रीलंका के स्टार तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. उन्होंने मंगलवार को इसका ऐलान किया. मलिंगा टेस्ट और वन-डे से पहले ही संन्यास ले चुके थे.

मलिंगा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो में कहा, 'पिछले 17 वर्षों में मैंने जो अनुभव हासिल किया है, उसकी अब मैदान में जरूरत नहीं होगी क्योंकि मैंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के लिए टी20ई क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. मेरे जूते आराम करेंगे लेकिन खेल के प्रति मेरा प्यार आराम नहीं करेगा.'

मलिंगा ने आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच साल 2020 में खेला था. वह 6 मार्च, 2020 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेले थे. मलिंगा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की चैम्पियन मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल चुके हैं. और इस लीग के सबसे सफल गेंदबाज हैं.

