Lalit Modi: ‘मैंने IPL बनाया, मेरा ही नाम बैन कर दिया...’, मीडिया राइट्स ऑक्शन पर बोले ललित मोदी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का ज़िक्र हो और ललित मोदी (Lalit Modi) चर्चा में ना हों, ऐसा कम ही होता है. मीडिया राइट्स के ऑक्शन की वजह से आईपीएल सुर्खियां बटोर रहा है, BCCI को इससे 48 हज़ार करोड़ की कमाई हुई है. इस बीच जब सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कुछ बात हुई, तब आईपीएल के जनक कहे जाने वाले ललित मोदी ने अपनी राय रखी.



ललित मोदी ने एक ट्वीट के जवाब में कहा कि उन्होंने (IPL) ने मेरा नाम भी बैन कर दिया है, कमेंट्री के दौरान भी मेरा नाम नहीं लिया जा सकता है. उनके अंदर यही डर है, क्योंकि उन्होंने इसे बनाने के लिए कुछ नहीं किया. मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, ये छोटी मानसिकता वाले हैं. लेकिन ये तथ्य नहीं बदला जा सकता है कि आईपीएल मैंने बनाया है. मेरे लिए यही काफी है.

They even banned my name - no commentary allowed to even bring it up. This is the fear they have as they did nothing to establish it. But reap the money. It does not bother me. Small minded. Crab mentality. But they can’t take away the fact I created it. That’s enough for me 🤗👍🏻 https://t.co/G0RB3NAhbr