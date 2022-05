Kusal Mendis Chest Pain SL Vs Ban: फील्डिंग कर रहे श्रीलंकाई प्लेयर को अचानक हुआ छाती में दर्द, ले जाना पड़ा अस्पताल

श्रीलंका और बांग्लादेश (Ban Vs Sl) के बीच मीरपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच का आज (सोमवार) पहला दिन है. बांग्लादेश की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन पहले ही दिन यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिससे हर कोई हैरान-परेशान रह गया. श्रीलंकाई खिलाड़ी कुशल मेंडिस (Kusal Mendis) जिस वक्त फील्डिंग कर रहे थे, उस दौरान अचानक उनकी छाती में दर्द हुआ जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा.

कुशल मेंडिस को जब दर्द हुआ, तब तुरंत टीम के फीजियो ग्राउंड में दौड़कर आए. उनकी जांच की, लेकिन जब हालत ज्यादा खराब दिखी तब कुशल मेंडिस को मैदान से बाहर ले जाया गया. इस दौरान कुशल मेंडिस छाती पर हाथ रखकर दर्द से कराहते हुए दिखे.

Kusal Mendis left field holding his chest and has been hospitalized in Dhaka,this is scary hope he's ok#BANvsSL pic.twitter.com/BZLjoZuX7s