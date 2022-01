KL Rahul, Ind Vs Sa: KL राहुल ने ऐसा क्या किया कि अंपायर ने टोका, बॉलर से मांगी माफी, Video

KL Rahul: साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हालत पस्त दिख रही है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को लगातार झटके पर झटके लगे, सिर्फ कप्तान केएल राहुल ही कुछ हदतक क्रीज़ पर टिक पाए. लेकिन मैच के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि अंपायर ने केएल राहुल को टोका, जिसके बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी.



दरअसल, भारत की पारी के पांचवें ओवर में ही जब साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा बॉल डालने आए तब बॉल फेंकने से तुरंत पहले केएल राहुल सामने से हट गए. ऐसे में कगिसो रबाडा को अपने रनअप को रोकना पड़ा.



विकेट के सामने से हटते ही केएल राहुल ने कगिसो रबाडा ने माफी मांगी और पिच से कुछ हटाने लगे. इसके तुरंत बाद ही अंपायर Marais Erasmus ने केएल राहुल को टोका और कहा कि अगली बार से अगर हटना हो तो थोड़ा जल्दी करें.

Marais is a sweet guy #INDvSA. As is the stand-in captain pic.twitter.com/KVQNqUPt06