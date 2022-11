KL Rahul T20 World Cup 2022: केएल राहुल बड़े मैच में फिर फेल, फैन्स बोले- टीम से तुरंत बाहर करो

KL Rahul T20 World Cup 2022: भारतीय टीम के ओपनर केएल राहुल एक बार फिर बड़े मैच में फ्लॉप साबित हुए हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड के सेमीफाइनल में राहुल से फैन्स को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने फिर से निराश किया. राहुल सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

दरअसल, केएल राहुल की ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप में शुरुआत बेहद खराब रही थी. उन्होंने शुरुआती तीन मैचों में सिर्फ 22 रन बनाए थे. मगर इसके बाद बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के खिलाफ लगातार दो फिफ्टी लगाई.

इस तरह कैच आउट होकर चलते बने राहुल

इसी के साथ भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में भी जगह बनाई थी. ऐसे में राहुल से इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भी बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वो एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं. राहुल ने इंग्लैंड के खिलाफ इस बड़े मैच में 5 गेंदें खेलीं और सिर्फ 5 रन बनाए. उन्हें क्रिस वोक्स ने विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराया.

भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच के लाइव अपडेट्स के लिए यहां क्लिक करें...

'राहुल को भारतीय टीम से तुरंत बाहर करें'

केएल राहुल की इस पारी से फैन्स भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर राहुल टॉप ट्रेंड में आ गए हैं. उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है. ज्यादातर फैन्स ने केएल राहुल को भारतीय टीम से तुरंत बाहर कर देने की मांग की है.

I call KL Rahul Fraud for a reason. He is unable to score in important matches and under the pressure. And his non performance pressurises the team ultimately.



This is why

KL Rahul is the Biggest FRAUD in world cricket.#INDvsENG — Amit Kumar (@AMIT_GUJJU) November 10, 2022

एक यूजर ने ट्वीट किया, 'हम फैन्स मांग करते हैं कि केएल राहुल को हर एक भारतीय स्क्वॉड से तुरंत बाहर किया जाए. बतौर फैन्स हमारी भारतीय टीम में राहुल की ओपनिंग से हमें बहुत दुख पहुंचा है. आखिर हमें कितनी बार ये भुगतना पड़ेगा? '

We fans demand the immediate removal of Kl Rahul from every indian squad. As fans we have suffered enough because of him opening the batting for our lovely Indian team.

How many times we have to suffer?



*Your every like means you also want kl rahul dropped.#INDvENG pic.twitter.com/QTVuRUMoup — Passionate Fan (@Cricupdatesfast) November 10, 2022

KL Rahul chose the big stage to show his loyalty towards the academy...He gone to pavilion after scoring gorgeous gorgeous 5 runs off just 5 balls... Professor KL on fire🔥😍 #INDvENG pic.twitter.com/mY4utMWa2y — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) November 10, 2022

राहुल का इस सीजन में कैसा रहा प्रदर्शन?

बता दें कि केएल राहुल ने अबतक इस वर्ल्ड कप सीजन में कुल 6 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने सिर्फ दो फिफ्टी लगाईं और दोनों ही कमजोर बांग्लादेश (50) और जिम्बाब्वे (51) के खिलाफ आई हैं. राहुल ने इस सीजन में 6 मैचों में 21.33 की औसत से कुल 128 रन ही बनाए हैं. उन्होंने शुरुआती तीन मैचों में सिर्फ 22 रन बनाए थे.

Just Kl Rahul , doing what he does the Best . Big Dissapointment #KLRahul #INDvsENG pic.twitter.com/UXWuTq2TtI — Cricpedia (@_Cricpedia) November 10, 2022

As an Indian fan i support Indian cricket from my heart but don't we have a single good player to replace World Class Kl Rahul... One player can't be put ahead of a nation.



*Your Every Retweet means you want him dropped.#INDvENG pic.twitter.com/1AtCoycPjv November 10, 2022

सेमीफाइनल मैच में भारत-इंग्लैंड की प्लेइंग-11

भारत टीम: केएल राहुल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पंड्या, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह.

इंग्लैंड टीम: एलेक्स हेल्स, जोस बटलर (कप्तान/विकेटकीपर), बेन स्टोक्स, हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टोन, मोईन अली, फिल साल्ट, सैम कुरेन, क्रिस वोक्स, आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन.