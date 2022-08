KKR New Coach in IPL: KKR को मिला ब्रैंडन मैक्कुलम का रिप्लेसमेंट, रणजी ट्रॉफी जिताने वाले चंद्रकांत पंडित को बनाया कोच

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का नया सीजन शुरू होने में अभी काफी वक्त है, लेकिन एक बार फिर यह चर्चा में है. वह इसलिए क्योंकि आईपीएल की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने नए कोच का ऐलान कर दिया है. चंद्रकांत पंडित को केकेआर का नया हेड कोच बनाया गया है, जो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कुलम की जगह लेंगे.



आईपीएल 2022 के बाद ब्रैंडन मैक्कुलम ने कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच का पद छोड़ दिया था, क्योंकि वह इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच बन गए हैं. ऐसे में टीम को अब नए कोच की तलाश थी, जो अब देशी कोच चंद्रकांत पंडित के रूप में खत्म हुई है. चंद्रकांत पंडित की कोचिंग में ही कुछ वक्त पहले मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था.



कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को बयान जारी इस बात की जानकारी दी. केकेआर ने ट्वीट किया कि अब हमारे पास नए हेड कोच हैं, केकेआर फैमिली में आपका स्वागत है चंद्रकांत पंडित. इस मौके पर चंद्रकांत पंडित ने कहा कि यह एक बड़े सम्मान और जिम्मेदारी की बात है, केकेआर में पूरी तरह से फैमिली कल्चर है. मुझे खुशी है कि मैं इस टीम के साथ जुड़ा हूं.



कौन हैं चंद्रकांत पंडित?



60 साल के चंद्रकांत पंडित पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो अपनी दमदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. चंद्रकांत पंडित ने भारत के लिए 5 टेस्ट, 36 वनडे मैच खेले हैं. जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम 138 मैच में करीब 50 की औसत से 8209 रन बना चुके हैं, उनके नाम 22 शतक और 42 अर्धशतक हैं.

A former India wicketkeeper-batsman himself, Chandrakant Pandit recently coached Madhya Pradesh to their first Ranji Trophy title in 23 years. 🏆



His midas touch also guided Vidarbha to back-to-back Ranji titles three years ago.