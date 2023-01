Kieron Pollard ILT20: कीरोन पोलार्ड के 2 तूफानी छक्के, बॉल सड़क पर जाकर गिरी, गेंद उठाकर भाग फैन, Video

Kieron Pollard ILT20: वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने अपने बल्ले से फैन्स को एक बार फिर कायल कर दिया है. पोलार्ड ने एक मैच में दो ऐसे छक्के लगाए कि बॉल स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी. पोलार्ड ने यह धमाकेदार प्रदर्शन UAE में खेले जा रहे इंटरनेशनल लीग टी20 (ILT20) टूर्नामेंट किया है.

टूर्नामेंट में आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस (MI) की भी एक टीम है, जिसका नाम एमआई अमीरात है, जिसकी कप्तानी पोलार्ड के हाथों में ही है. रविवार (29 जनवरी) को मुंबई अमीरात टीम का मुकाबला डेजर्ट वाइपर्स के साथ हुआ. इस मैच में पोलार्ड ने धमाकेदार प्रदर्शन कर अपनी टीम 157 रनों से जीत दिलाई.

पोलार्ड ने खेली ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी

शारजाह में खेले गए इस मैच में पोलार्ड ने 19 बॉल पर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान पोलार्ड ने 4 छक्के और इतने ही चौके लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 263.15 का रहा. अपनी पारी के दौरान पोलार्ड ने दो छक्के इतने लंबे लगाए कि बॉल सीधे स्टेडियम के बाहर सड़क पर जाकर गिरी.

इस दौरान एक बार बॉल को एक फैन ने उठाया और अपने साथ लेकर चला गया. उस फैन ने बॉल वापस ही नहीं की. जबकि दूसरी बार जब पोलार्ड ने गेंद को स्टेडियम के बाहर सड़क पर पहुंचाया, तो इस बार मामला कुछ और निकला. इस बार भी एक फैन ने बॉल को उठाया, लेकिन उसने उस गेंद को स्टेडियम के अंदर फेंक दिया.

