Kevin Pietersen: भारत ने किया अफ्रीका में मदद का ऐलान, केविन पीटरसन बोले- थैंक्यू, नरेंद्र मोदी

दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रोन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. जब से इस वैरिएंट का पता चला है, पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है. इस बीच भारत ने साउथ अफ्रीका की मदद करने का ऐलान किया है और वैक्सीन देने की बात कही है. भारत के इस फैसले पर इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन का रिएक्शन आया है.

पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज ने भारत के इस फैसले की तारीफ की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया किया है. भारत सरकार के फैसले पर केविन पीटरसन ने लिखा कि भारत ने एक बार फिर संवेदना दिखाई है. सबसे बेहतरीन देश, जहां गरमजोशी दिल वाले लोग रहते हैं. थैंक्यू, नरेंद्र मोदी.

That caring spirit once again shown by India!

The most fabulous country with so many warm hearted people!

Thank you!

cc @narendramodi 🙏🏽 https://t.co/r05631jNBD