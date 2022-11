Kevin Pietersen on Cristiano Ronaldo: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सपोर्ट में उतरे केविन पीटरसन, कहा- मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ

पुतर्गाल के स्टार फुटबॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो के करियर में इस समय सबकुछ सही नहीं चल रहा है. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पियर्स मॉर्गन को दिए गए इंटरव्यू में मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टैन हेग पर जमकर निशाना साझा था. रोनाल्डो ने कहा कि मैनेजर समेत कुछ लोग चाहते हैं कि वह क्लब छोड़ दें. रोनाल्डो का कहना है कि इस वाकये के चलते वह खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं.

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सपोर्ट में अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन कूद पड़े हैं. पीटरसन ने कहा कि वह भी पहले इस प्रकार की स्थिति का सामना कर चुके हैं.पीटरसन ने ट्वीट किया, 'मैंने क्रिस्टियानो की स्टोरी को देखा है. मैं भी इस स्थिति से गुजर चुका हूं, ऐसे में मुझे उनके साथ सहानुभूति है. लोगों को इस बात का आइडिया नहीं रहता है कि लगातार झूठ और अटकलें लगाने से किसी पर क्या गुजरती होगी. लोगों के पास ब्रेकिंग प्वाइंट हो सकते हैं. दोष देना बहुत आसान है लेकिन ऐसा करने से पहले सोचें.'

I’ve watched this CR story and having been in a similar position, I sympathise with him. People have NO IDEA what it’s like to have constant lies and speculation written about them all the time.

People having breaking points.

Very easy to blame him but before you do, think…