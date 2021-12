PSL 2022, Kamran Akmal: पीएसएल में छोटी कैटेगरी में रखा तो भड़क गया PAK क्रिकेटर, छोड़ दी टीम

PSL 2022, Kamran Akmal: पाकिस्तान के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के आगामी सत्र में खेलने से इंकार कर दिया है. रविवार को आयोजित पीएसएल 2022 के ड्राफ्ट में अकमल को सिल्वर कैटेगरी में चुना गया है, जिसके चलते वह काफी नाराज हैं.

कामरान अकमल साल 2016 में पीएसएल के पहले सत्र से ही पेशावर जाल्मी के लिए खेल रहे हैं. वह 69 पीएसएल मैचों में 1820 रनों के साथ दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा विकेट के पीछे 60 शिकार के साथ वह इस लीग के सबसे सफल विकेटकीपर भी हैं.

आगामी संस्करण के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने ड्राफ्ट से पहले कुछ खिलाड़ियों के श्रेणियों को बदल दिया था. इस दौरान कामरान अकमल को डायमंड से गोल्ड कैटेगरी में डिमोट कर दिया गया था. लेकिन ड्राफ्ट के दौरान पेशावर जाल्मी ने उन्हें गोल्ड कैटेगरी में नहीं रखकर सिल्वर कैटेगरी में चुना.



अकमल ने ईएसपीएन से कहा, 'अगर इसे इस तरह खत्म करना है तो हो, लेकिन मैं इस तरह के अपमान के साथ नहीं खेल सकता. यह शर्मिंदगी वाली बात है. आप एक प्लेयर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते. मैंने लीग में जितने भी रन बनाए हैं, उसके चलते मै और बेहतर की उम्मीद कर रहा था.'

Last 6 seasons it was a great journey..Thank you for supporting me through thick and thin M.Akram bhai @JAfridi10 @darensammy88 @WahabViki ..I think i don’t deserve to play in this category…Thank you once again..@PeshawarZalmi Best of luck..Thank You all the fans for supporting