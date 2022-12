Pakistan vs England Test: जो रूट ने साथी खिलाड़ी जैक लीच के गंजे सिर से चमकाई गेंद... वीडियो देखकर हंसी नहीं रोक पाएंगे

Pakistan vs England Test: इंग्लैंड टीम इन दिनों पाकिस्तान दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का पहला मैच एक दिसंबर से रावलपिंडी में खेला जा रहा है, जिसमें बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई की है. इस पिच पर तीन दिन में एक हजार से ज्यादा रन बने और सिर्फ 17 विकेट ही गिर सके हैं.

मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने एक अजीब हरकत की, जो कैमरे में कैद हो गई. इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है. दरअसल, जो रूट ने बॉल को चमकाने के लिए अपने साथी खिलाड़ी जैक लीच के गंजे सिर का इस्तेमाल किया.

जो रूट का यह मजाकिया हरकत वाला वीडियो वायरल

जो रूट ने बॉल को चमकाने के लिए स्पिनर जैक लीच के सिर पर लगे पसीने पर रगड़ दिया. यह घटना पाकिस्तान की पारी के 72वें ओवर के बाद हुई. इस दौरान जैक लीच भी असहज नहीं हुए और उन्होंने भी बड़े आराम से जो रूट का साथ दिया. वायरल वीडियो में आप इस पूरे वाकये को देख सकते हैं. वीडियो देखने के बाद आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

वीडियो में देखा गया है कि ओवर के बाद जो रूट अपने हाथ में बॉल लेकर जैक लीच के पास जाते हैं और उनके सिर से कैप उतारते हैं. इसके बाद बॉल को उनके सिर पर लगे पसीने पर रगड़ देते हैं. इस घटना को जेम्स एंडरसन और फील्ड अंपायर भी देख रहे होते हैं. इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक भी इसे देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं.

"Absolutely ingenious!"



Root finds a unique way of shining the ball with the help of Leach 🤝😅#PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/mYkmfI0lhK