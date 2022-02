IND W vs NZ: 39 साल की झूलन गोस्वामी की गेंदबाजी में पैनी धार, 3 बड़े विकेट चटकाए, VIDEO

भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों न्यूजीलैंड दौरे पर है. यहां दोनों टीम के बीच 5 वनडे की सीरीज खेली जा रही है. तीसरा मैच शुक्रवार (18 फरवरी) को क्वींसटाउन में खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 3 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान न्यूजीलैंड ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है. अब सीरीज का चौथा मैच 22 फरवरी को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

तीसरे मैच में अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सकीं. झूलन ने मैच में 10 ओवरों में 2 मेडन रखते हुए 47 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके.

सूजी बेट्स को किया क्लीन बोल्ड

झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की ओपनर सूजी बेट्स को क्लीन बोल्ड किया. यह इनस्विंग बॉल शानदार रही. कीवी बैटर के क्लीन बोल्ड होने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसमें साफ देखा जा सकता है कि 39 साल की हो चुकीं झूलन की गेंदबाजी में अब भी पैनी धार कायम है. उन्होंने अंदर आती हुई गेंद पर सूजी बेट्स को छकाया और क्लीन बोल्ड किया. इसके अलावा मैच में झूलन ने कीवी कप्तान सोफी डेवाइन को LBW और एमी सैटर्थवेट को कैच आउट कराया.

Jhulan Goswami just doing Jhulan Goswami things as she dismisses both the NZ openers!😍#NZvIND #LiveCricketOnPrime pic.twitter.com/LtufE12P5O