Jasprit Bumrah No-Ball: जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाज को किया क्लीन बोल्ड, लेकिन निकली नो-बॉल, झल्ला गए राहुल द्रविड़

भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन काफी ड्रामा हुआ. टीम इंडिया ने 574 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद श्रीलंका टीम की बैटिंग आई. भारतीय टीम के उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग कर रहे थे, तब उन्होंने श्रीलंकाई बल्लेबाज पैथुम निसांका को क्लीन बोल्ड किया लेकिन ये नो-बॉल निकली.

दरअसल, श्रीलंकाई पारी के 32वें ओवर में जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने जब अपनी तीसरी बॉल डाली तो वो एक जादुई डिलीवरी थी. हल्की-सी धीमी बॉल जो सीधा स्टम्प्स में जा घुसी. जैसे ही टीम इंडिया ने जश्न मनाना शुरू किया, तभी सायरन बज गया.

फील्ड अंपायर ने इसे मिस किया था, लेकिन तुरंत थर्ड अंपायर ने नो-बॉल (No-Ball) का सायरन बजा दिया. इसी वजह से निसांका को जीवनदान मिल गया. जब नो-बॉल आई, तब खुद उप-कप्तान जसप्रीत बुमराह अपनी इस गलती पर पछता रहे थे. साथ ही ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच राहुल द्रविड़ भी नो-बॉल होते ही झल्ला उठे.

Excellent delivery by Jasprit Bumrah that cleaned up Nisanka but if was a no ball.pic.twitter.com/eSO2OiWupK