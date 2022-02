IND vs SL 1st T20: श्रीलंका के खिलाफ ईशान किशन ने मचाई तबाही, ठोके 89 रन, लगाए 3 छक्के

टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच तीन टी20 की सीरीज के पहले मैच में भारतीय ओपनर ईशान किशन की तबाही मचा देने वाली पारी देखने को मिली. मैच में भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 199 रन बनाए.

टीम इंडिया के लिए ईशान ने ताबड़तोड़ तरीके से 56 बॉल पर 89 रन की पारी खेली. इस दौरान ईशान ने तीन छक्के और 10 चौके जमाए. उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर 111 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी.

पिछली 5 पारियों में एक फिफ्टी

ईशान किशन के बल्ले से पिछली 5 इंटरनेशनल मैच में यह पहली आतिशी पारी देखने को मिली. इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई तीन टी20 की सीरीज में ईशान ने 35, 2 और 34 रन ही बनाए थे. उससे पहले एक वनडे में 28 रन बनाए थे. इन सभी में स्ट्राइक रेट भी बेहद ही कम का रहा था.

तब उन्हें आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था, लेकिन इस पारी से ईशान ने सभी को करारा जवाब दिया है. ईशान ने 3 वनडे में 88 और 8 टी20 में 184 रन बनाए हैं. दोनों फॉर्मेट में एक-एक फिफ्टी जमाई है.

