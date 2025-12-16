scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IPL Auction: वेंकटेश अय्यर को एक साल में 16.75 करोड़ का नुकसान, डेविड मिलर को भी भारी घाटा

आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर और डेविड मिलर को भारी घाटा का सामना करना पड़ा. अय्यर 23.75 करोड़ से घटकर 7 करोड़ में RCB पहुंचे, जबकि मिलर को दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा. ऑक्शन की शुरुआत में कई बड़े नाम अनसोल्ड रहे और टीमों ने सतर्क रणनीति अपनाई.

Advertisement
X
वेंकटेश अय्यर पर आरसीबी ने लगाई 7 करोड़ की बोली (Photo: BCCI)
वेंकटेश अय्यर पर आरसीबी ने लगाई 7 करोड़ की बोली (Photo: BCCI)

भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेविड मिलर को आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा. वेंकटेश, जिन्हें आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने 23.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने उन्हें 7 करोड़ रुपये में ही खरीद लिया. इससे उन्हें 70.52 प्रतिशत का घाटा लगा है.

ऐसा रहा था वेंकटेश का प्रदर्शन

हालांकि, मध्य प्रदेश के इस ऑलराउंडर को कुछ राहत महसूस हो सकती है, क्योंकि पिछले सीजन में उनकी ऊंची कीमत का दबाव उनके प्रदर्शन पर साफ नजर आया था. अय्यर ने KKR के लिए 11 मैचों में 139 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 142 रन बनाए और पूरे सीजन में केवल एक ओवर गेंदबाजी की. यह KKR के लिए एक निराशाजनक अभियान साबित हुआ. यह प्रदर्शन 2024 में KKR के खिताब जीतने वाले सीजन से बिल्कुल उलट था, जब वेंरटेश ने 15 मैचों में 159 के शानदार स्ट्राइक रेट से 370 रन बनाए थे.

केकेआर ने भी दिखाई दिलचस्पी

दिलचस्प बात यह रही कि KKR ने वेंकटेश अय्यर के लिए बोली में हिस्सा लिया और दो टीमों की टक्कर में RCB को 6.80 करोड़ रुपये तक चुनौती दी. हालांकि, KKR ने 7 करोड़ रुपये से आगे बोली नहीं लगाई, क्योंकि इससे पहले ही वे कैमरन ग्रीन पर रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये खर्च कर चुके थे.

Advertisement

मिलर 2 करोड़ रुपये में बिके

वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल ऑक्शन के इतिहास की सबसे बड़ी वैल्यू डील्स में से एक करते हुए मंगलवार, 16 दिसंबर को अबू धाबी में डेविड मिलर को सिर्फ 2 करोड़ रुपये में खरीद लिया. अनुभवी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज से बड़े ऑफर मिलने की उम्मीद थी, खासकर तब जब उन्हें 369 खिलाड़ियों वाले मिनी ऑक्शन के पहले सेट में शामिल किया गया था.

यह भी पढ़ें: IPL Auction 2026 Live: रवि विश्नोई को RR ने 7.20 करोड़ में खरीदा, मथीशा पथिराना पर KKR ने 18 करोड़ लुटाए

- वेंकटेश अय्यर: 2025 में – 23.75 करोड़ रुपये (KKR), 2026 में – 7 करोड़ रुपये (RCB)
- डेविड मिलर: 2025 में – 7.5 करोड़ रुपये (LSG), 2026 में – 2 करोड़ रुपये (DC)

हैरानी की बात यह रही कि मिलर के लिए केवल एक ही बोली आई, जो दिल्ली कैपिटल्स की ओर से थी. बाकी फ्रेंचाइजियों की उदासीनता ने कई सवाल खड़े कर दिए, खासकर जब मिलर को टी20 फॉर्मेट के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में से एक माना जाता है.

दक्षिण अफ्रीका के इस अनुभवी खिलाड़ी को पिछले साल की 7.5 करोड़ रुपये की सैलरी के मुकाबले 73.33 प्रतिशत की कटौती झेलनी पड़ी. पिछले सीजन में उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था.

Advertisement

दिल्ली कैपिटल्स ने एक और किफायती सौदा करते हुए इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट को भी 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने श्रीलंका के स्पिनर वानिंदु हसरंगा को 2 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि मुंबई इंडियंस ने दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर-बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक को महज 1 करोड़ रुपये में दोबारा टीम में शामिल किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement