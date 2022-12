IPL 2023 Auction: 'रातभर सो नहीं पाया...', ऑक्शन में मालामाल होने के बाद खिलाड़ियों ने क्या कहा?

आईपीएल 2023 की मिनी नीलामी शुक्रवार (23 दिसंबर) को कोच्चि में हुई. होटल ग्रैंड हयात में हुई इस नीलामी में इंग्लैंड का ऑलराउंडर सैम कुरेन का जलवा रहा. सैम कुरेन को पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपये में खरीदा. इसके साथ ही सैम कुरेन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए.

ग्रीन-स्टोक्स पर भी पैसों की बरसात

ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन भी खूब पैसा कमाने में कामयाब रहे. पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस ने उन्हें 17.50 करोड़ रुपये में साइन किया. ग्रीन आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर रहे. बेन स्टोक्स, निकोलस पूरन और हैरी ब्रूक भी महंगी कीमतों में बिकने वाले प्लेयर्स रहे.

आईपीएल की नीलामी का सीधा प्रसारण दुनिया के हर कोने में हो रहा था. ऐसे में ऑक्शन में उतरे खिलाड़ियों की भी पूरे एक्शन पर पैनी नजरें थी. ऑक्शन में बिकने वाले खिलाड़ियों ने अपनी खुशी साझा करने के लिए ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सहारा लिया.

सैम कुरेन ने पंजाब किंग्स के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'जहां से यह सब शुरू हुआ था वहीं फिर से वापस आया हूं. इसके लिए तत्पर हूं.'

Back to where it all started! Looking forward to it 🦁 https://t.co/1lpsK8fX4V — Sam Curran (@CurranSM) December 23, 2022

ऑक्शन में दूसरे सबसे महंगे बिके कैमरन ग्रीन ने मुंबई इंडियंस द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि वह टीम में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं. वहीं बेन स्टोक्स ने चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होने के बाद अपनी उत्साह को साझा करने के लिए पीले रंग की बैकग्राउंड वाली तस्वीर शेयर की.

लखनऊ की टीम में शामिल हुए अनुभवी स्पिनर अमित मिश्रा की भी खुशी का ठिकाना नहीं था. अमित मिश्रा ने लिखा, 'आईपीएल में मौका देने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स का शुक्रिया. टूर्नामेंट का बेसब्री से इंतजार है. मैं हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा. कृपया मेरा समर्थन करना जारी रखें.'

Thank you @LucknowIPL for the opportunity. Looking forward to the tournament. I will do my best as always. Please continue to support me. #ipl2023 #ipl #lucknowsupergiants — Amit Mishra (@MishiAmit) December 23, 2022

Thank you @LucknowIPL for the opportunity. Looking forward to the tournament. I will do my best as always. Please continue to support me. #ipl2023 #ipl #lucknowsupergiants — Amit Mishra (@MishiAmit) December 23, 2022

सैम कुरेन ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स के साथ भी खास बातचीत की. सैम ने कहा, 'मैं पिछली रात ठीक से सो भी नहीं पाया था. ऑक्शन को लेकर मैं उत्साहित होने के साथ-साथ लेकिन मैं थोड़ा नर्वस भी था. हालांकि मुझे इतनी ज्यादा कीमत मिलने की उम्मीद नहीं थी. मैंने चार साल पहले पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए ही आईपीएल डेब्यू किया था, ऐसे में वहां फिर से जाना काफी शानदार होगा.'

आईपीएल 2023 ऑक्शन के सबसे महंगे प्लेयर्स:

सैम कुरेन (पंजाब किंग्स)- 18.50 करोड़ रुपये

कैमरन ग्रीन (मुंबई इंडियंस)- 17.50 करोड़ रुपये

बेन स्टोक्स (चेन्नई सुपर किंग्स)- 16.25 करोड़ रुपये

निकोलस पूरन (लखनऊ सुपरजाएंट्स)- 16 करोड़ रुपये

हैरी ब्रुक (सनराइजर्स हैदराबाद)- 13.25 करोड़ रुपये

मयंक अग्रवाल (सनराइजर्स हैदराबाद)- 8.25 करोड़ रुपये

शिवम मावी (गुजरात टाइटन्स)- 6 करोड़ रुपये

जेसन होल्डर (राजस्थान रॉयल्स)- 5.75 करोड़ रुपये

मुकेश कुमार (दिल्ली कैपिटल्स)- 5.50 करोड़ रुपये

हेनरिच क्लासेन (सनराइजर्स हैदराबाद)- 5.25 करोड़ रुपये