IPL Mega auction 2022: केएल राहुल होंगे लखनऊ के कप्तान, ये दो खिलाड़ी भी आए साथ, मिलेंगे इतने करोड़!

IPL Mega auction 2022: इंडियन प्रीमियर लीग 2022 (IPL 2022) की मेगा नीलामी का फैंस के साथ टीमों को भी बेसब्री से इंतजार है. मेगा नीलामी से पहले दो नई टीमों अहमदाबाद एवं लखनऊ फ्रेंचाइजी को अपने तीन-तीन खिलाड़ियों की लिस्ट सौंपनी है. रिपोर्ट के मुताबिक, लखनऊ फ्रेंचाइजी ने केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस और रवि बिश्नोई को साइन करने का फैसला किया है. मेगा नीलामी 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में आयोजित हो सकती है.

ईएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, केएल राहुल को फ्रेंचाइजी ने नंबर-1 खिलाड़ी के रूप में चुना है, इसलिए उन्हें निर्धारित फीस स्लैब के अनुसार 15 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर स्टोइनिस को प्लेयर 2 के रूप में चुना गया है और उन्हें 11 करोड़ रुपये मिलेंगे. अनकैप्ड रवि बिश्नोई को 4 करोड़ रुपये मिलेंगे, जिसके चलते फ्रेंचाइजी मेगा नीलामी में 60 करोड़ रुपये के बकाया पर्स के साथ उतरेगी.

