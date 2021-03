IPL 2021: स्टेडियम में क्या दर्शकों की एंट्री होगी? जानें- BCCI का जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2021 के सीजन की डेटशीट जारी हो गई है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने रविवार को आईपीएल का शेड्यूल जारी कर फैन्स का इंतजार खत्म किया, लेकिन साथ ही एक बुरी खबर भी सुनाई.

दरअसल, कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए आईपीएल का पहला हाफ बिना दर्शकों के आयोजित करने का फैसला लिया गया है. ये फैसला दर्शकों और खिलाड़ियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

बीसीसीआई ने दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की अनुमति कम से कम पहले हाफ के लिए नहीं दी है. हालांकि, एक अच्छी बात ये है कि दूसरे हाफ में दर्शकों को स्टेडियम में बैठकर मैच देखने की अनुमति मिल सकती है.

आईपीएल 2021 के शेड्यूल को जारी करते हुए बोर्ड ने प्रेस रिलीज जारी की है. इसके मुताबिक, इस साल भारत में आईपीएल में आयोजित होगा, जो बंद दरवाजे के पीछे खेला जाएगा और टूर्नामेंट के बाद के चरण में दर्शकों को अनुमति देने के लिए निर्णय बाद में लिया जाएगा. पिछले साल यूएई में आयोजित हुए टूर्नामेंट में भी दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश नहीं मिला था. पिछले साल बीसीसीआई ने यूएई में लीग की सुरक्षित और सफलतापूर्वक मेजबानी की थी.

