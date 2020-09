IPL: आखिरी ओवरों की गेंदबाजी में महारथ हासिल करना चाहता है ये ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर

ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जाम्पा को चुनौती स्वीकार करना पसंद है और वह इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सत्र में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का प्रतिनिधित्व करते हुए आखिरी ओवरों की गेंदबाजी में महारथ हासिल करना चाहते हैं. टीम में उनके साथ युजवेंद्र चहल भी हैं और ये दोनों कलाई के स्पिनर हैं.

28 साल के जाम्पा ने लीग के दौरान आखिरी ओवरों की गेंदबाजी को लेकर भारतीय स्पिनर के दिमाग को पढ़ना चाहते हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जाम्पा आखिरी ओवरों में दमदार गेंदबाजी नहीं कर पाए थे.

इससे पहले राइजिंग पुणे सुपर जाएंट्स (पूर्व फ्रेंचाइजी) के लिए आईपीएल के दो सत्र में खेल चुके जाम्पा ने कहा, ‘मुझे वास्तव में आखिरी ओवरों में गेंदबाजी करना पसंद है. मुझे खासतौर पर वैसी चुनौतियां पसंद है जहां से मैच का रुख किसी भी तरफ मुड़ सकता है.’

