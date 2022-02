IND W vs NZ W, 4th ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ महिला टीम की शर्मनाक हार, लेकिन ऋचा घोष ने रच दिया इतिहास

भारतीय टीम के लिए महिला विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड दौरा निराशाजनक साबित हो रहा है. एकमात्र टी-20 मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया को वनडे सीरीज में भी लगातार 4 मुकाबलों में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. चौथे वनडे में हार के बाद टीम इंडिया के सामने क्लीन स्वीप से बचने का संकट सामने खड़ा हो गया है. क्वींसटाउन में खेले गए चौथे वनडे में कीवी टीम ने भारतीय को 63 रनों से हरा दिया.

बारिश से प्रभावित चौथा वनडे 20-20 ओवरों तक सीमित कर दिया गया. बारिश की वजह से पूरे 50 ओवरों का खेल नहीं हो पाया. भारतीय कप्तान मिताली राज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, कीवी टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले पूरी तरह से टी-20 के अंदाज में खेला और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जमकर रन बटोरे. न्यूजीलैंड को कप्तान सोफी डिवाइन (32) और सूजी बेट्स (41) ने तूफानी शुरुआत दिलाई.

दोनो ओपनिंग बल्लेबाजों ने पावरप्ले के 6 ओवरों में 53 रन जोड़कर पारी को एक बड़ी स्कोर की दिशा दे दी, जिसके बाद मध्यक्रम में एमी केर ने हाफ सेंचुरी जड़कर और एमी सैटर्थवैट (16 गेंदों में 32 रन) के साथ 4 ओवरों में लगभग 50 रनों की साझेदारी कर भारतीय टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर कर दिया. एमी केर ने 33 गेंदों में 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से 68 रनों की तूफानी पारी खेली. भारतीय टीम की तरफ राजेश्वरी गायकवाड़ (4 ओवर 26 रन 1 विकेट) के अलावा कोई भी गेंदबाज रन रोकने में कामयाब नहीं रही.

भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप, ऋचा घोष ने रचा इतिहास

न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के सामने 20 ओवरों में 192 रनों का लक्ष्य रखा, इसके सामने भारतीय पारी शुरुआत में ही लड़खड़ा गई. भारतीय टीम ने अपने पहले 4 विकेट 19 रनों पर ही गंवा दिए. स्मृति मंधाना (13) के अलावा टॉप - 4 का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाया. शेफाली वर्मा और यास्तिका भाटिया शून्य पर पवेलियन वापस गईं वहीं, पूजा वस्त्राकर 4 रन बनाकर आउट हो गई.

