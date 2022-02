Team India Playing 11, Ind Vs Wi 3rd T20: तीसरे टी-20 में टीम इंडिया ने किए चार बदलाव, ओपनिंग करने नहीं आए रोहित शर्मा

Team India Playing 11, Ind Vs Wi 3rd T20: भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच तीसरा टी-20 मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है. टीम इंडिया इस सीरीज़ में 2-0 से आगे चल रही है. अब उसकी नज़र क्लीन स्वीप पर है. इस आखिरी मैच में भारत की ओर से आवेश खान का टी-20 डेब्यू हो रहा है. भारत इस मुकाबले में टॉस हारा है, ऐसे में टीम इंडिया की पहले बैटिंग है.

भारत ने तीसरे टी-20 मैच में कुल चार बदलाव किए हैं, इस मैच में विराट कोहली, ऋषभ पंत, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहे हैं. खास बात ये है कि टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं करेंगे. ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे.

टीम इंडिया की प्लेइंग-11: ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़, रोहित शर्मा (कप्तान), श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान

