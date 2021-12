Virat Kohli: फिर फेल हुए 'किंग कोहली', फैंस ने निकाला गुस्सा, अब एवरेज गिरने का खतरा

भारतीय टीम के टेस्ट कप्तान विराट कोहली के लिए साल 2021 एक भूलने वाला समय रहा. पिछले 5-6 सालों में शतकों की झड़ी लगाने वाले विराट कोहली के बल्ले से 2021 में एक भी शतक नहीं निकला. साल 2020 में भी विराट शतक लगाने से चूक गए थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक लगा चुके विराट कोहली को लंबे समये से अपने 71वें शतक का इंतजार है लेकिन 2020 के बाद 2021 में भी विराट के बल्ले से कोई शतक नहीं निकला. विराट कोहली सेंचुरियन में खेले जा रहे पहले टेस्ट की दोनों पारियों में हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाए. पहली पारी में 35 और दूसरी पारी में 18 रन बना पाए.

लगातार विराट कोहली आउटसाइड ऑफस्टंप की गेंदों को खेलने के प्रयास में ही अपना विकेट गंवा रहे हैं. विराट कोहली सेंचुरियन टेस्ट की दोनों पारियों में एक ही तरह से खेलते हुए आउट हुए हैं.

विराट कोहली के विकेट के बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है. फैंस का मानना है कि विराट को अब ऑफस्टंप की गेंदों को खेलना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए.

On a good length around 5th or 6th stump, he got his front foot nowhere and played with a diagonal bat. What has happened to Kohli lately? #SAvsIND

— Double Pfizer on the rocks. (@Jordinho_17) December 29, 2021

2019 विश्व कप के बाद से विराट कोहली के प्रदर्शन पर खासी गिरावट देखने को मिली है. लगातार फेल होने के बाद विराट कोहली का टेस्ट औसत भी लगातार गिर रहा है. विराट का टेस्ट और सेंचुरियन टेस्ट से पहले 50.62 का था. सेंचुरियन की पारियों को जोड़ने के बाद विराट का औसत अब 50.35 पहुंच गया है. अगर इस सीरीज में विराट कोहली बुरी तरह फेल रहते हैं उनका औसत 50 से भी नीचे आ सकता है.

हाल ही में विराट कोहली को टीम इंडिया की वनडे टीम की कप्तानी से भी हटा दिया गया है. विराट की जगह रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है. कई पूर्व खिलाड़ियों का मानना था कि इस फैसले के बाद विराट कोहली की फॉर्म में वापसी हो सकती है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में विराट दो पारियों में सिर्फ 53 रन ही बना पाए. टीम इंडिया के फैंस को विराट कोहली से आगे आने वाले साल में अपना 71वां इंटरनेशनल शतक पूरा करने की उम्मीद रहेगी.