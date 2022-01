Ind Vs Sa, Capetown Test: ‘छुरी की धार पर है मैच...’, भारत-अफ्रीका की रोमांचक जंग पर पूर्व क्रिकेटर का ट्वीट

Ind Vs Sa, Capetown Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केपटाउन में जारी टेस्ट मैच पर इस वक्त पूरी दुनिया के क्रिकेट फैन्स की नज़र है. दोनों टीमें एक-एक मुकाबला जीत चुकी हैं और केपटाउन मैच तय करेगा कि सीरीज़ कौन जीतेगा. इस मैच में खिलाड़ियों में आर-पार की जंग भी चल रही है, ऐसे में पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने मौजूदा स्थिति पर एकदम सही टिप्पणी करते हुए कहा है कि मैच इस वक्त छुरी की धार पर टिका है.

पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर सोशल मीडिया पर अपने मीम वाले अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं. इसी अंदाज़ में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की, जिसमें भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी आमने-सामने हैं. साथ ही उन्होंने लिखा, ‘हां, हमारे पास स्पाइक है. एक साफ स्पाइक देखा जा सकता है, जो कन्फर्म हो रहा है. मरैस, मैं आपको बता सकता हूं कि टेस्ट मैच इस वक्त छुरी की धार पर टिका है”.

"Yes, we have a spike. A clear spike and snicko confirms it. Marais, I can conclusively say this Test is on a knife edge." #SAvIND pic.twitter.com/P7It0ULklF