IND vs SA, 2nd Test Weather Report: टूट ना जाए टीम इंडिया का सपना, हाथ आए मैच में क्या बारिश बनेगी विलेन?

India vs South Africa 2nd Test: टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग टेस्ट में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन बारिश ने एक बार फिर विलेन की भूमिका निभाई है. टेस्ट के तीसरे दिन (5 जनवरी) को भारतीय टीम ने 240 रन का टारगेट सेट किया था. जोहानिसबर्ग के वांडर्स स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा लक्ष्य अब तक हासिल नहीं किया है.

चौथे दिन साउथ अफ्रीका को 2 विकेट पर 118 रन से आगे खेल शुरू करना था, लेकिन बारिश ने मैच शुरू ही नहीं होने दिया. भारतीय समयानुसार दोपहर डेढ़ बजे मैच शुरू होना था, लेकिन शाम को 6 बजे तक बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हुआ. एक्यूवेदर की मानें तो गुरुवार को पूरे दिन जोहानिसबर्ग में बारिश की संभावना है, ऐसे में खेल होना मुश्किल है.

सिर्फ दो और विकेट लेकर मैच जीत सकती है इंडिया टीम

मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका को अब भी 122 रन की जरूरत है और उसके हाथ में 8 विकेट बाकी हैं. भारतीय टीम को सिर्फ अफ्रीकी कप्तान डीन एल्गर और टेम्बा बवुमा का विकेट लेना है, इसके बाद टीम में कोई बड़ा बल्लेबाज नहीं है. यानी पूरा मैच भारतीय टीम के हाथ में ही है. ऐसे में बारिश होना कहीं न कहीं, भारतीय टीम की जीत में बड़ी रुकावट है.

शुक्रवार को जोहानिसबर्ग में बारिश की संभावना 80%

यदि चौथे दिन यानि गुरुवार को बारिश के कारण मैच नहीं हो सका तो 5वें दिन भी खेल होना बेहद मुश्किल है. Accuweather के मुताबिक, शुक्रवार यानी 7 जनवरी को जोहानिसबर्ग में बारिश की संभावना 80% है. बारिश भी कम नहीं बल्कि 4.7 मिमी होने की आशंका है. आसमान में दिनभर बादल छाए रहेंगे. तापमान न्यूनतम 15 और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. यानि कुल मिलाकर 5वें दिन भी बारिश के कारण खेल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है.

इस मैदान पर साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया

एक खास बात यह भी है कि इस मैदान पर अभी तक साउथ अफ्रीका ने 240 जितने बड़े टारगेट का पीछा नहीं किया है. जोहानिसबर्ग के वांडरर्स मैदान पर साउथ अफ्रीका की टीम कभी भी 220 से ज्यादा रन चेज़ नहीं कर पाई है. ऐसे में इस नई टीम के सामने ये चुनौती होगी कि इस रिकॉर्ड को तोड़ें.

Start of play on Day 4⃣ has been delayed due to rain here at the Wanderers 🌧️🌧️#TeamIndia | #SAvIND pic.twitter.com/ea2GMhNfnp