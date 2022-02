T-20 World Cup, India Vs Pakistan: सिर्फ एक घंटे में ही बिक गए भारत-पाकिस्तान मुकाबले के सभी टिकट

T-20 World Cup, India Vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल भी टी-20 वर्ल्डकप में मुकाबला होना है. ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इस टी-20 वर्ल्डकप का काउंटडाउन शुरू हो गया है और 23 अक्टूबर को होने वाले भारत-पाकिस्तान के मुकाबले के सभी टिकट बिक चुके हैं. हाल ये है कि सिर्फ शुरुआती एक घंटे में ही 60 हजार टिकट बुक हो गए.



ऑस्ट्रेलिया की सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक, भारत और पाकिस्तान के मैच के 60 हजार से अधिक टिकट बिक गए हैं. भारत-पाकिस्तान का ये मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होना है. यहां पर करीब 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है.

