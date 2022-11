IND vs NZ ODI Series: माइकल वॉन ने टीम इंडिया का उड़ाया मजाक, वसीम जाफर भी लपेटे में आए

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. टीम इंडिया ने बैटिंग करते हुए 306 रनों का स्कोर खड़ा किया था लेकिन मेजाबानों के आगे भारतीय बॉलर्स बेबस नजर आए. नतीजा ये हुआ कि केन विलियमसन और टॉम लैथम ने नाबाद डबल सेंचुरी पार्टनरशिप करके कीवियों को शानदार जीत दिला दी. न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी तारीफ की. साथ ही उन्होंने भारतीय टीम में पांच गेंदबाजों के ही खेलने पर हैरानी जताई.

वसीम जाफर ने ट्विटर पर लिखा, 'न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला और 300 के टारगेट को 270 जैसा बना दिया. विलियमसन हमेशा की तरह क्लासिक थे लेकिन लैथम ने मुकाबले को छीन लिया. एक सलामी बल्लेबाज का निचले क्रम में उतरना और फिर भी सफल होना आसान नहीं है. भारत सिर्फ 5 गेंदबाजों को खिलाकर ट्रिक मिस कर गया.' गौरतलब है कि भारत ने पहले वनडे में दीपक हुड्डा को प्लेइंग-11 में मौका नहीं दिया जो बॉलिंग करने में सक्षम हैं.

Well played @BLACKCAPS 👏🏽 Made 300 look like 270. Williamson all class as always but Latham stole the show. Not easy for an opener to move down the order and still be successful. India missed a trick by just playing 5 bowlers. #NZvIND pic.twitter.com/bcGnf6K5Ry