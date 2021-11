Ind vs Nz, Kanpur Test: ‘अच्छा तो हम चलते हैं...’, रहाणे-पुजारा फेल, ट्विटर पर फैंस ने दे दी विदाई

Ind vs Nz, Kanpur Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम के कप्तान और उपकप्तान दोनों ही बल्ले से नाकाम रहे. अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा दोनों ही पारियों में कोई कमाल नहीं कर सके और खराब फॉर्म का जो दौर लंबे वक्त से जारी था वो अभी भी बरकरार रहा. दोनों जब एक बार फिर फेल हुए, तो फैंस ने सोशल मीडिया पर दोनों को विदाई दे दी.



अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा लंबे वक्त से फैंस के निशाने पर हैं, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों का बल्ला लंबे वक्त से शांत है. ऐसे में अब एक बार फिर जब घरेलू धरती पर भी दोनों ने निराश किया, तो फैंस का गुस्सा फूट पड़ा.



अगर कानपुर टेस्ट की बात करें तो पहली पारी में अजिंक्य रहाणे ने 35, दूसरी पारी में 4 रन बनाए. जबकि चेतेश्वर पुजारा ने पहली पारी में 26, दूसरी पारी में 22 रन बनाए. दोनों का ऐसी ही परफॉर्मेंस लंबे वक्त से जारी है.



चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे के फ्लॉप शो पर फैंस का कैसा रिएक्शन है देखिए...

सीरीज से पहले ही दोनों ने इस बात का जिक्र किया था, वह लगातार सही खेल रहे हैं लेकिन शतक नहीं आ रहे हैं. ऐसे में शतक ही ज़रूरी नहीं है, टीम के लिए जो भी जरूरी होता है वही सबसे बेस्ट है.