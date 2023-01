Washington Sundar Ind vs NZ: टीम इंडिया की हार बावजूद छाए वॉशिंगटन सुंदर, गेंद के बाद बल्ले से भी किया कमाल

भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में 21 रनों से हार झेलनी पड़ी. कीवी टीम डेवोन कॉन्वे और डेरिल मिचेल की तूफानी पारियों के चलते छह विकेट पर 176 रन बनाने में कामयाब रही थी. जवाब में टीम इंडिया पूरे 20 ओवर खेलकर भी 155 रनों के स्कोर तक ही पहुंच सकी. अब दोनों देशों के बीच सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 जनवरी को लखनऊ में खेला जाएगा. टीम इंडिया की हार के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर ने अपने खेल से फैन्स का दिल जीत लिया.

सुंदर ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों में कमाल का खेल दिखाया. न्यूजीलैंड को पारी के पांचवें ओवर में सुंदर ने दो विकेट चटकाए. उस ओवर की दूसरी गेंद पर सुंदर ने खतरनाक बैटिंग कर रहे फिन एलेन को डीप मिडविकेट पर सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट कराया. फिर सुंदर ने ओवर की आखिरी गेंद पर मार्क चैपमैन को कॉट एंड बोल्ड किया. सुंदर ने चैपमैन का जो कैच लिया वह काफी शानदार था. उन्होंने अपनी दाईं तरफ छलांग लगाते हुए यह कैच लपका. देखा जाए तो वॉशिंगटन सुंदर ने 4 ओवरों में 22 रन देकर 2 विकेट लिए.

