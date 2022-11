IND vs NZ 1ST ODI: कीवी टीम के सामने बेबस नजर आए भारतीय गेंदबाज, पहाड़ जैसा टारगेट भी पड़ा छोटा

टीम इंडिया को ऑकलैंड में खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के हाथों सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. शुक्रवार (25 नवंबर) को हुए इस मैच में भारतीय टीम ने कीवियों को 307 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसने इसे 47.1 ओवर्स में ही हासिल कर लिया. न्यूजीलैंड टीम की जीत के हीरो केन विलियमसन और टॉम लैथम रहे जिन्होंने अपनी बैटिंग से घरेलू दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया.

विलिययमसन-लैथम ने भारत के उड़ाए होश

न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी खराब रही थी और उसने 88 रनों पर ही अपने तीन विकेट खो दिए थे. इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और टॉम लैथम ने 165 बॉल पर ही 221 रनों की साझेदारी कर डाली. टॉम लैथम ने नाबाद 145 रनों की पारी खेली, जिसमें 19 चौके और पांच छक्के शामिल थे. वहीं केन विलियमसन 98 बॉल पर 94 रन बनाकर नाबाद रहे. केन विलियमसन ने अपनी पारी में सात चौके और एक छक्का लगाया. टॉम लैथम को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

That's that from the 1st ODI.



New Zealand win by 7 wickets, lead the series 1-0.



Scorecard - https://t.co/JLodolycUc #NZvIND pic.twitter.com/HEtWL04inV