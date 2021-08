क्या आज लॉर्ड्स के 'लॉर्ड' बनेंगे KL राहुल? कोई भी भारतीय नहीं कर सका है ये कमाल

केएल राहुल ऐतिहासक लॉर्ड्स पर मौजूदा सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन शतक जमाने में कामयाब रहे. वह मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ नाबाद 127 रन बनाकर लौटे. आज (शुक्रवार) टेस्ट मैच के दूसरे दिन 29 साल का यह धाकड़ बल्लेबाज बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर सकता है.

अब केएल राहुल और 58 रन बना लेते हैं तो लॉर्ड्स में सबसे बड़ी पारी खेलने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे. अब तक यह रिकॉर्ड वीनू मांकड़ के नाम है, जिन्होंने 1952 में 184 रन बनाए थे. इतना ही नहीं, राहुल के लिए दोहरा शतक जमाने का भी मौका है. यानी उन्हें और 73 रन बनाने होंगे.

🎥 Scenes as @klrahul11 returns to the dressing room after his brilliant 1⃣2⃣7⃣* on Day 1 of the Lord's Test. 👏 👏#TeamIndia #ENGvIND pic.twitter.com/vY8dN3lU0y