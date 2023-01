India in U19 Women's World Cup: कल आएगा साल का पहला वर्ल्ड कप? शेफाली की कप्तानी में इतिहास रचेगी टीम इंडिया!

India in U19 Women's World Cup: कल (29 जनवरी) का दिन भारतीय अंडर-19 महिला टीम के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस दिन शेफाली वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम के पास इतिहास रचने और अपने देश को साल का पहला वर्ल्ड कप जिताने का सुनहरा मौका है.

दरअसल, साउथ अफ्रीका की मेजबानी में खेला जा रहा आईसीसी अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है. यह इस वर्ल्ड कप का पहला ही सीजन है और इंडिया इसके फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी है. यह खिताबी मुकाबला रविवार (29 जनवरी) को पोचेफस्ट्रूम के सेनवेस पार्क में भारतीय समयानुसार शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा.

सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त दी

इसी मैदान पर भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था, जिसमें 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. मगर फाइनल में इंग्लैंड से टक्कर लेना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा. बता दें कि इंग्लैंड टीम इस टूर्नामेंट में अपना एक भी मैच नहीं हारी है. उसने ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, रवांडा, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे को हराया है.

जबकि भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक सेमीफाइनल समेत 6 मैच खेले, जिसमें 5 में उसे जीत मिली है. एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम को हार झेलनी पड़ी थी. टीम इंडिया ने अब तक न्यूजीलैंड (सेमीफाइनल), श्रीलंका, स्कॉटलैंड, यूएई और साउथ अफ्रीका को हराया है.

भारतीय महिला टीम का वर्ल्ड कप में प्रदर्शन

मैच खेले: 6

जीते: 5

हारे: 1

