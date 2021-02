IND vs ENG: दूसरे टेस्ट में इस Playing XI के साथ उतर सकती है टीम इंडिया

इंग्लैंड के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में हार के बाद भारतीय टीम दबाव में है. चेन्नई में खेले गए इस मैच में विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम को 227 रनों से करारी शिकस्त मिली. दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट चेन्नई में ही 13 फरवरी (शनिवार) से शुरू होगा. सीरीज जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए भारतीय टीम को ये टेस्ट जीतना जरूरी होगा और इसके लिए उसे अपने सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारना होगा.

स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के चोटिल होने के कारण टीम का स्पिन डिपार्टमेंट कमजोर नजर आ रहा है. पहले टेस्ट मैच में ये देखा भी गया. टीम में शामिल किए गए शाहबाज नदीम कोई कमाल नहीं कर सके और माना जा रहा है कि दूसरे टेस्ट में उन्हें टीम में जगह न मिले.

सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑलराउंडर अक्षर पटेल को अंतिम-11 में जगह मिल सकती है. चेन्नई की पिच पर अक्षर पटेल असरदार साबित हो सकते हैं. पटेल गेंद को ज्यादा टर्न तो नहीं कराते, लेकिन विकेट टू विकेट गेंदबाजी से वो बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, साथ ही वो निचले क्रम पर आकर टीम के लिए जरूरी रन भी जुटा सकते हैं.

चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में 85 रन बनाने वाले वॉशिंगटन सुंदर टीम में बने रह सकते हैं. तीसरे स्पिनर के तौर पर उनका अंतिम ग्यारह में चुना जाना तय माना जा रहा है. वहीं, कुलदीप यादव को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ा सकता है. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और आर अश्विन का भी चुना जाना तय है.

NEWS: @akshar2026 available for selection for second @Paytm #INDvENG Test



