Jaydev Unadkat IND vs BAN: 118 टेस्ट बाद टीम इंडिया में लौटा ये तेज गेंदबाज, रिकॉर्ड बुक में शामिल

भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच मीरपुर के शेर-ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से आगे है ऐसे में उसका लक्ष्य इस मुकाबले को जीतकर मेजबानों का सफाया करने पर होगा.

इस दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट को भी शाामिल किया गया है. उनादकट को बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव की जगह टीम में एंट्री मिली है. कुलदीप यादव ने चटगांव टेस्ट मैच में टीम इंडिया की 188 रनों से जीत में यादगार प्रदर्शन किया था. पहले कुलदीप ने बल्ले से 40 रनों की पारी खेली थी. फिर गेंदबाजी में दोनों पारियों को मिलाकर उन्होंने कुल आठ विकेट चटकाए थे.

Happiness is watching Jaydev Unadkat get his first Test wicket



Pure joy on the face of the left-arm pacer as he gets his first scalp following his comeback for India in Whites after 12 years