Aus vs Ind, 4th Test: पंत और सुंदर अंडर-19 के दो साथी, एक बार फिर कर दिया कमाल

ब्रिसबेन टेस्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 3 विकेट से जीत दर्ज की है. साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली है. इस जीत में वाशिंगटन सुंदर की अहम भूमिका रही. अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही वाशिंगटन सुंदर ने बल्ले और गेंद, दोनों से कमाल दिखाते हुए, टीम इंडिया की जीत के हीरो बन गए हैं. इसी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.

मैच की दूसरी पारी में सुंदर ने टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ मिलकर 53 रनों की साझेदारी की जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने तीन विकेट से ऑस्ट्रेलिया को चारो खाने चित कर दिया. यह संयोग ही है कि कुछ साल पहले इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी. अब एक बार फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया पर एक बड़ी जीत में अहम भूमिका निभाई है. वीरेन्द्र सहवाग ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी.

A few years ago, these two Pant and Sundar were going great guns at the Under 19 world cup.

Who would have thought a few years later, these two on Australian soil will take us on course to one of India's greatest test wins . pic.twitter.com/FEfozghPP6