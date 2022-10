India Playing 11 vs South Africa Match: भारत नहीं, अफ्रीकी टीम में होगा बदलाव, ये हो सकती है दोनों टीम की प्लेइंग-11

India Playing 11 vs South Africa Match: भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा. यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू खेला जाएगा. मैच में टॉस 6.30 बजे होगा.

भारतीय टीम ने पहला मैच 8 विकेट से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है. टीम इंडिया यदि आज दूसरा मैच भी जीतती है, तो सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लेगी. दोनों टीमें इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

टीम इंडिया में नहीं होगा कोई बदलाव

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा अपनी प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे. बतौर स्पिनर टीम में रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल मौजूद रहेंगे. युजवेंद्र चहल को फिर मौका नहीं मिलेगा. जबकि अनुभवी विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक के साथ युवा विकेटकीपर ऋषभ पंत भी प्लेइंग-11 में मौजूद रहेंगे.

अफ्रीकी टीम में हो सकता है परिवर्तन

पहला मैच हारने वाली साउथ अफ्रीकी टीम की प्लेइंग-11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं. कप्तान टेम्बा बावुमा अपनी प्लेइंग-11 में वायने पर्नेल और ड्वेन प्रिटोरियस में से किसी एक को ही मौका देने के मूड में दिख रहे हैं. तेज गेंदबाजी में में एनरिक नॉर्खिया और लुंगी एनगिडी में से किसी एक को ही मौका मिल सकता है. बतौर स्पिनर केशव महाराज और तबरेज शम्सी टीम में मौजूद रहेंगे.

#TeamIndia is all geared up for the 2nd T20I against South Africa.



Will they seal the series today? LIVE action commences at 7 PM IST.#INDvSA pic.twitter.com/OQOPKC8JwW