Independence Day 2022: डेविड वॉर्नर से लेकर डेैरेन सैमी तक, स्वतंत्रता दिवस के जश्न में शामिल हुए विदेशी खिलाड़ी, ऐसे किया विश

भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर चुका है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया और देश के कोने-कोने में तिरंगा लहराया जा रहा है. क्रिकेटर्स भी इस जश्न में शामिल हुए हैं और फैन्स को बधाईयां दे रहे हैं. खास बात ये है कि विदेशी क्रिकेटर्स भी भारत को स्वतंत्रता दिवस को बधाई दे रहे हैं.



ऑस्ट्रेलिया के ओपनर डेविड वॉर्नर ने इंस्टाग्राम के जरिए भारतीय फैन्स को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. डेविड वॉर्नर ने लिखा कि भारत में मौजूद सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई.



बता दें कि डेविड वॉर्नर भारत में काफी पॉपुलर हैं, इंडियन प्रीमियर लीग में वह लंबे वक्त तक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले. फिर अभी वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा हैं, अपने खेल और सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए डेविड वॉर्नर ने भारतीय फैन्स को अपना दीवाना बनाया है.



Happy Independence Day India 🇮🇳. The place I played my last international match. #GreatMemories pic.twitter.com/28iRforVJq