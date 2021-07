धवन के धुरंधरों का जीत से आगाज, पहले वनडे में श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

भारत ने श्रीलंका दौरे की शुरुआत जीत से की है. शिखर धवन के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने श्रीलंका को वनडे सीरीज के पहले मैच में 7 विकेट से शिकस्त दे दी है. कोलंबो में खेले गए इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. चमिका करुणारत्ने के नाबाद 43 रन और कप्तान दासुन शनाका के 39 रनों की बदौलत उसने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए. भारत ने 263 रनों के लक्ष्य को 36.4 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

बतौर कप्तान शिखर धवन ने पहले ही मैच में 86 रन की नाबाद पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने तेज शुरुआत की. शिखर धवन और पृथ्वी शॉ (43) ने पहले विकेट के लिए 5.3 ओवर में 58 रन जोड़े.

