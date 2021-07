IND vs SL: श्रीलंका सीरीज में उतरते ही धवन ने रचा इतिहास, तोड़ा 37 साल पुराना रिकॉर्ड

श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. धवन भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बन गए हैं. धवन ने टॉस के लिए उतरते ही ये खास रिकॉर्ड अपने नाम किया.

धवन की उम्र 35 साल और 225 दिन है. उन्होंने मोहिंदर अमरनाथ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अमरनाथ ने 1984 में 34 साल 37 दिन की उम्र में पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी की थी. इस तरह से धवन ने 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है.

सबसे ज्यादा उम्र में कप्तानी करने वाले भारतीय खिलाड़ी

मोहिंदर अमरनाथ- 34 साल 37 दिन

सैयद किरमानी- 33 साल 353 दिन

अजीत वाडेकर- 33 साल 103 दिन

बता दें कि शिखर धवन के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त श्रीलंका दौरे पर है. टीम इंडिया को इस दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज और इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है.

श्रीलंका ने जीता टॉस

वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. भारतीय टीम के लिए इस मैच में दो खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं. ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव पहली बार वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हैं. श्रीलंकाई टीम की कप्तानी दासुन शनाका कर रहे हैं. जबकि धनंजय डिसिल्वा उपकप्तान हैं.

