IND vs SA Series: उमरान-अर्शदीप के डेब्यू का इंतजार बढ़ा, फैन्स बोले- IPL का मैच जैसा लग रहा

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी-20 मैचों की सीरीज का आगाज हो गया है. ऋषभ पंत की कप्तानी में पहला मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ. फैन्स को इंतजार था कि इस मैच से जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक और पंजाब के पेसर अर्शदीप सिंह को डेब्यू का मौका मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले उमरान और अर्शदीप को टीम इंडिया में डेब्यू के लिए अभी और इंतजार करना होगा. इस बात से फैन्स भी नाराज हैं. खासकर उमरान को मौका नहीं मिलने के कारण सोशल मीडिया पर फैन्स ने तरह-तरह के कमेंट्स किए.

यह भारतीय नहीं, आईपीएल की टीम लग रही

एक यूजर ने लिखा- सच कहूं तो उमरान मलिक के बगैर मैच देखने का मन नहीं हो रहा है. मुझे लगता है कि ऐसा सोचने वाला अकेला मैं ही नहीं हूं. यह भारतीय टीम बिल्कुल एक अन्य आईपीएल टीम की तरह ही लग रही है. भारतीय टीम में मजबूत दावेदार को इतनी देरी से मौका क्यों मिलता है?

वहीं, एक अन्य यूजर ने उमरान को सलाह देते हुए लिखा- अभी सिर्फ अपने गेम पर ध्यान दो. अपना बेस्ट देने की कोशिश करो और सोशल मीडिया या टीवी पर बोलने वालों पर ध्यान मत दो. नतीजों से ज्यादा बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता.

आईपीएल में उमरान-अर्शदीप का शानदार प्रदर्शन

बता दें कि मौजूदा आईपीएल सीजन में उमरान ने सनराइजर्स हैदराबाद और अर्शदीप ने पंजाब किंग्स के लिए क्रिकेट खेली थी. उमरान ने इस सीजन में 14 मैच खेले थे, जिसमें 22 विकेट झटके थे. उमरान ने लगातार 150 से ज्यादा की रफ्तार से गेंदबाजी की थी. वहीं, अर्शदीप ने 14 मैचों में 10 विकेट झटके थे.