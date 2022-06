IND vs SA T20: कटक में आज इंडिया और साउथ अफ्रीका की भिड़ंत, लो-स्कोरिंग रह सकता है मैच

टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा. इस स्टेडियम में यह ओवरऑल तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला है. पिछले दो मैचों की तरह ये भी लो-स्कोरिंग हो सकता है.

दरअसल, इस स्टेडियम में पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 5 अक्टूबर 2015 को हुआ था. इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया ही आमने-सामने थीं. मुकाबले को अफ्रीकी टीम ने 6 विकेट से जीता था. इस मैच में भारतीय टीम पहले बैटिंग करते हुए 92 रनों पर ही सिमट गई थी.

दूसरे मैच में भी श्रीलंका 87 रनों पर सिमट गई थी

जबकि टारगेट को चेज करने में भी अफ्रीकी टीम ने 4 विकेट गंवा दिए थे और 17.1 ओवर में जीत हासिल की थी. दूसरा मैच भारत और श्रीलंका के बीच 20 दिसंबर 2017 को खेला गया था. इस मैच में टीम इंडिया ने 93 रनों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की थी. उस मुकाबले में भारतीय टीम ने 3 विकेट पर 180 रन बनाए थे, मगर श्रीलंका टीम 87 रनों पर ही सिमट गई थी. ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि तीसरा मैच भी लो-स्कोरिंग हो सकता है.

क्या कहती है इस बार की पिच रिपोर्ट?

यदि पिच की बात करें, तो इस बार पिच हरी नजर आ रही है. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वायने पार्नेल ने मैच से एक दिन पहले कहा कि पिच ग्रीन नजर आ रही है, लेकिन इसके बावजूद गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद कम है. यहां पिच पर बैटिंग करना भी आसान नहीं होगा. ऐसे में यह समझ सकते हैं कि बल्लेबाजों को रन के लिए जूझना होगा, जो बॉलर्स को मदद देगा.

🔊 Sound 🔛



Some cracking hits from the Captain and Vice-captain get the crowd going. 👌 👌#TeamIndia | #INDvSA | @RishabhPant17 | @hardikpandya7 | @Paytm pic.twitter.com/JoRKKzwvpJ