IND vs NZ Mumbai Test: ...जब कन्फ्यूज हुए अश्विन, बोल्ड होने के बाद भी मांगते रहे DRS, Video

टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई टेस्ट में कीवी स्पिनर एजाज पटेल ने कमाल ही कर दिया. उन्होंने भारतीय टीम के टॉप-6 बल्लेबाजों को शिकार बनाया. इसी दौरान एजाज पटेल ने अपना छठा शिकार स्पिन ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन को बनाया. उन्होंने अश्विन को इस तरह आउट किया कि यह भारतीय बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं सका कि उनके साथ हुआ क्या है.

दरअसल, अश्विन बल्लेबाजी करने आए तो एजाज पटेल की पहली ही बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए. जबकि अश्विन को लगा कि विकेटकीपर ने कैच की अपील की है. ऐसे में अश्विन को पता था कि बल्ला नहीं लगा, तब उन्होंने पीछे देखे बिना ही DRS (डिसीजन रिव्यू सिस्टम) की मांग कर दी.

कन्फ्यूजन समझ में आते ही पवेलियन लौट गए अश्विन

फिर क्या था. तभी उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने मुड़कर देखा तो स्टंप उड़ चुके थे. वे क्लीन बोल्ड हो गए थे. यह देखते ही अश्विन को अपना कन्फ्यूजन समझ में आ गया और वे सीधे पवेलियन लौट गए. हालांकि, यह पूरा माजरा वीडियो में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद फैंस ने अश्विन के जमकर मजे लिए.

This is brilliant stuff.

Got ‘em! 😂 #INDvNZ #Ashwin pic.twitter.com/MDQfvxjsgB