Ind vs Nz, Kanpur Test: अश्विन ने अपनी ही गलती से छोड़ा दूसरा विकेट, बाद में झुंझलाए, कप्तान रहाणे भी पछताए

IND vs NZ Kanpur Test: न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट की पहली पारी में भारतीय गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए. न्यूजीलैंड टीम ने लंच तक 2 विकेट गंवाकर 197 रन बना दिए. पहली सफलता स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने दिलाई. अश्विन के पास दूसरी सफलता हासिल करने का भी शानदार मौका था, लेकिन जरा सी गलती की वजह से वे इसे चूक गए.

इसके बाद वे मैदान पर काफी झुंझलाहट में दिखे. विकेट चूकने के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे भी काफी पछताए. भारतीय टीम को यह मौका 176 के स्कोर पर मिला था.

अंपायर ने नहीं दिया LBW

दरअसल, न्यूजीलैंड की पहली पारी का 73वां ओवर रविचंद्रन अश्विन लेकर आए थे. क्रीज पर कीवी ओपनर टॉम लाथम काबिज थे. ओवर की चौथी बॉल पर सीधे लाथम के पैड पर लगी. अश्विन और रहाणे ने अपील की, लेकिन फील्ड अंपायर ने आउट नहीं दिया. अश्विन को यकीन था कि बल्लेबाज आउट है, लेकिन उन्हें शायद यह डाउट था कि बॉल पैड पर लगने से पहले बल्ले को छूकर गई है.

