क्या कोहली के साथ ओपनिंग करने को तैयार हैं रोहित? जानें- 'हिटमैन' ने क्या कहा

टीम इंडिया टी20 इंटरनेशनल में भविष्य में नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतर सकती है. ये सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और कप्तान विराट कोहली की हो सकती है. इसकी शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले से हो चुकी है. मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा कि उन्हें टी20 में ओपनिंग करना पसंद आया. कोहली के इस बयान के बाद टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें इस फॉर्मेट में कोहली के साथ ओपनिंग करने में कोई परेशानी नहीं है.

रोहित ने कहा कि अगर इससे टीम को फायदा होता है तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं. रोहित और विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें और आखिरी टी20 मैच में पारी की शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 9 ओवर में 94 रन जोड़े. ये पहला मौका था जब इन दोनों ने किसी अंतरराष्ट्रीय टी20 में ओपनिंग की थी.

रोहित शर्मा ने आगे कहा कि हमारे लिए इस बैटिंग ऑर्डर के साथ मैच जीतना अच्छा रहा. सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कप्तान उस खास समय पर क्या सोच रहा है. हमें बैठकर इस बात का विश्लेषण करना होगा कि टीम के लिए क्या सही होगा. रोहित ने कहा कि इसका मतलब अगर विराट को मेरे साथ पारी की शुरुआत करनी है तो फिर ऐसा होना चाहिए. अगर हमें लगेगा कि ये टीम के लिहाज से सही है, तो हम ऐसा जरूर करेंगे.

💬 "I'd definitely like to partner with Rohit at the top."



